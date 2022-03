Steven Van Herreweghe brengt donderdag 1981 weer tot leven

Steven Van Herreweghe brengt de jaren 80 naar En met 'De Jaren 80 voor Tieners'. Daarin neemt Steven een tiental tieners, tussen 10 en 19 jaar oud, mee op een reis doorheen dat decennium. Met veel humor, archiefbeelden, en de beste jaren 80-muziek. Deze week: 1981.

Iedereen wil rijk en succesvol zijn. Amerikaanse tv-reeksen als Dallas doen dromen van eindeloze rijkdom. Onzekere mannen in Vlaanderen volgen cursussen om succesvol te worden. Voor het eerst is er sprake van een nieuwe begrip: 'stress'. Is dat voor de tieners vandaag anders is of net erger? Steven vertelt over hoe vrouwen voor het eerst worden toegelaten in het leger en het is een druk jaar voor aanslagplegers: zowel de paus als de Amerikaanse president worden neergeschoten.

'De Jaren 80 voor Tieners', donderdag 10 maart om 20.35 uur op Eén.