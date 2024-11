Steven Laureys en zijn dochter Clara in 'Waarom Wachten'

Er zijn twee momenten die Clara's leven en haar relatie met haar vader, de wereldwijd gerenommeerde neuroloog Steven Laureys, volledig overhoop hebben gehaald: het moment waarop haar ouders Clara en haar broertjes vertelden dat ze uit elkaar gingen en, jaren later, het moment waarop haar papa met zijn nieuwe vrouw naar Canada vertrok.

Steven is de eeuwige optimist die zijn kinderen altijd heeft proberen te overtuigen dat elke tegenslag of moeilijkheid in het leven een uitdaging is. Oké, vindt Clara, maar af en toe is iets ook gewoon rot. Eén ding is zeker: de fysieke afstand heeft de liefde tussen vader en dochter alleen maar doen groeien.

