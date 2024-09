Staf organiseert stiekem vrijgezellenfeest van broer Mathias in 'Camping Coppens'

In de vierde aflevering van 'Camping Coppens' organiseert Staf een vrijgezellenfeest voor zijn broer Mathias. Die laatste staat namelijk op het punt om te trouwen met zijn grote liefde Linn. Maar vóór Mathias in het huwelijksbootje stapt, nodigt Staf hem én broer Maarten uit aan boord van een zeilboot.

'Camping Coppens', donderdag 26 september om 20.40 uur bij VTM en bij VTM GO.

Met de wind in de zeilen en na een heerlijke trip op een Zweedse plas, meren de drie aan op een idyllisch eiland. Tot de rust op het eiland verstoord wordt door enkele stoere en vooral luide ‘hillbillies’... Een nietsvermoedende Mathias belandt zo plots op zijn eigen vrijgezellenfeest. Het complot van Staf mondt uit in een geslaagde verrassing.

Camping Coppens op tv

Het is alle hens aan dek, want het is hoogseizoen op de camping. De start van de zomer betekent ook dat de bekendste Zweedse feestdag eraan komt: Midsommar.

Het is alle hens aan dek, want het is hoogseizoen op de camping. De start van de zomer betekent ook dat de bekendste Zweedse feestdag eraan komt: Midsommar.

Het drukke campingseizoen loopt stilaan op zijn einde en Staf reist met zijn gezin na lange tijd terug naar België, want zijn broer Mathias gaat trouwen. Eenmaal terug in Zweden start hun nieuwe leven in Karlstad.