Staf Coppens sluit zondag 'De Verraders' af met reünieaflevering

Staf Coppens sluit zondag 'De Verraders' af met reŁnieaflevering

Going out with a bang, dat is wat 'De Verraders' vorige week deed. Niet alleen met een zinderende finale waarin de emoties alle kanten opgingen, maar ook met maar liefst 940.000 kijkers die aan hun zetel genageld waren.

Zij zagen hoe verraders Bart en Guy uiteindelijk de overwinning binnenhaalden. Na het succesvolle tweede seizoen spreekt het dan ook voor zich: 'De Verraders' keert zeker terug met een nieuw, derde seizoen! Maar voor het doek definitief over het tweede seizoen valt, nodigt Staf Coppens de deelnemers nu zondag 26 november nog een laatste keer uit in een kasteel, voor de reünieaflevering van 'De Verraders'.

Op de reünie worden alle kaarten op tafel gegooid. 'De laatste onbeantwoorde vragen, de nooit vertelde verhalen, de exclusieve beelden: het zal vanavond allemaal aan bod komen', kondigt Staf aan. Verraders en bondgenoten zien elkaar weer en kijken samen naar de zinderende finale. Sommigen met een licht schaamrood op de wangen. Staf blikt met de groep ook terug op het hallucinante avontuur en de onvergetelijke mindgame die ze hebben gespeeld. Wat vinden de verraders van elkaars tactieken? Is Aagje al bekomen van de acteerprestaties van Klaasje? Wat stond er in het schriftje van Hendrik? En waarom zit Liliane niet in de Whatsapp-groep van alle deelnemers? Staf wil het allemaal weten. Fans van De Verraders komen ook te weten wat er zich achter de schermen allemaal heeft afgespeeld. Horen de bondgenoten iets wanneer de verraders naar het conclaaf moeten, vroeg een kijker zich af. Een vraag die Staf graag voorlegt aan Nora Gharib. 'Nee, wij horen dat niet', klinkt het. 'De mensen van de productie beginnen met potten en pannen tegen elkaar te kloppen, liedjes te zingen en heel veel lawaai te maken op de gang. Je hoort echt niks.' Dat gebeurde telkens op hetzelfde liedje: Noodgeval van Goldband. Exclusieve beelden van achter de schermen tonen hoe dat precies in zijn werk ging. 'En achteraf moest je als verrader nog 10 minuutjes studeren wat er ondertussen allemaal gebeurd was', lacht Guy.

'De Verraders', laatste aflevering op zondag 26 november om 19.55 uur bij VTM.