Staf Coppens en zijn gezin maken goede voornemens voor 2022

Foto: VTM - © DPG Media 2022

2022 is begonnen en in Zweden staat dat gelijk aan koude, donkere, maar ook sneeuwwitte avonden. Ideaal om gezellig binnen te blijven en te klinken op 2022. Dat doen Staf Coppens, Monique, Beau en Nora in de nieuwjaarsspecial van 'Camping Coppens - Nieuw Jaar Nieuwe Voornemens'.