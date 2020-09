Speeddates met hoge inzet in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'

De boeren uit 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', kregen samen meer dan 600 brieven. Dat zijn meer dan 600 mannen en vrouwen die dolgraag met 'hun' boer(in) op date willen.

Maar een brief, foto of videoboodschap zegt natuurlijk niet alles en dus verwelkomen Frits, David, Bart en Veerle op maandag 7 september om 20.35 uur hun favorieten om te speeddaten. En iedereen heeft zijn koffer bij want vijf van hen mogen meteen blijven logeren op hun boerderij.

In Hamont-Achel staan de zenuwen hoog gespannen op de kippenboerderij van Frits (23). Voorlopig zijn zijn zus Vicky en mama Christiane nog de enige twee vrouwen in zijn leven, maar daar komt snel verandering in wanneer de briefschrijfsters toekomen. Toen Frits de videoboodschap van Hanne bekeek enkele weken terug, gebeurde er iets: 'Ik kan geen Frans maar een coup de foudre blijkbaar?'. Maakt Hanne vandaag even veel indruk op hem? Ook iemand met wie hij drie jaar geleden in de klas zat, komt op speeddate. Toen had het meisje al een relatie, ondertussen is ze single. Herinnert Frits zich haar nog?

In Sint-Gillis-Waas heeft perenboer David (37) een pak minder stress. Samen met zijn zus Aline en mama Noëlle maakt hij het huis klaar om de vrouwen een warm welkom te heten. En ook daarna blijven Aline en Noëlle hangen, om de dames vanop afstand toch wat te kunnen volgen. Ze zijn razend benieuwd naar hun misschien wel toekomstige schoonzus en schoondochter.

In het paardenpension Molenhof in Dilsen-Stokkem zou het zomaar kunnen dat Veerles (30) prins op het witte paard straks bij de gekozen mannen staat. Het huis dat Veerle bouwde is ondertussen klaar en het zal de eerste keer zijn dat er een potentiële partner over de vloer komt. Tien zelfs, maar er is maar plaats voor vijf van hen.

En in Wortegem-Petegem heeft varkensboer Bart (28) de hulp ingeroepen van zus Sofie om zijn erf op te fleuren. Het logement is alvast dik in orde, want de vijf briefschrijfsters met wie hij de beste klik zal voelen, mogen elk logeren in een luxueuze glamping tent.

'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', maandag 7 september om 20.35 uur bij VTM.