Spanning loopt hoog op in laatste rechte lijn richting finish in 'Vakantiehuis For Life'

De duo's in 'Vakantiehuis For Life' naderen de eindstreep, al wordt die deadline voor sommigen wel heel krap. Nu maandag krijgen ze voor de laatste keer de kans om een bouwvoordeel te verdienen of een bouwnadeel uit te delen.

Julie Van den Steen lokt de duo’s zonder dat ze het beseffen naar het centrum van Durbuy voor de laatste game en daarbij kunnen ze maar beter heel goed luisteren…

Als ware toeristen stappen de nietsvermoedende duo’s aan boord van een treintje in het hart van Durbuy om de omgeving te verkennen. Tijdens de rit krijgen ze via een audiogids de hoogtepunten van de streek voorgeschoteld. Wat de duo’s niet weten, is dat Julie hen opwacht bij het eindpunt met een belangrijke opdracht. Ze moeten zelf gids spelen en een groepje toeristen rondleiden. Het duo dat de meeste kernwoorden gebruikt, wint de game. 'Durbuy zal er straks dus heel anders gaan uitzien als wij die rondleiding moeten geven', lacht Glenn. Aan het einde van de rondleiding is het tijd voor het verdict en dat zorgt voor een serieuze domper op de groepsfeer.

De duo’s hebben nog maar een paar dagen om te verbouwen alvorens de voltallige jury langskomt om de huisjes te beoordelen. Glenn staat er, in deze laatste cruciale fase, opnieuw alleen voor en dat zorgt voor heel wat strubbelingen. 'Dylan is nog steeds niet komen opdagen na de trouw waarop hij getuige was. En het is al de tweede keer van de week dat hij zijn afspraak niet nakomt', klinkt het bij Glenn. Gelukkig kan hij rekenen op de goedheid van Mats en Lobke die een handje komen toesteken. Bij Sophie en Anke komen de belangrijkste juryleden langs: hun ‘bouwouders’. 'Zij hebben ons een maand voor de verbouwingen de kneepjes van het vak geleerd', vertelt Sophie. Bij Mariam en Asma lopen de verbouwingen moeizaam en slaat op het laatste moment het noodlot toe…

De afleveringen van 'Vakantiehuis For Life' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Vakantiehuis For Life', maandag 22 augustus om 21.35 uur bij VTM.