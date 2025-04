Spannende mysteries en iconische series keren terug in mei op BBC First

Deze maand verschijnen er nieuwe én terugkerende series op BBC First. Verwacht meeslepende drama's, hartverwarmende verhalen en spannende quizshows die je op het puntje van je stoel houden.

In het vijfde seizoen van 'Miss Scarlet' draait Eliza’s detectivebureau op volle toeren. Maar met de komst van inspecteur Alexander Blake (Tom Durrant Pritchard – 'This Is Going to Hurt', 'The Crown') duiken er meteen nieuwe uitdagingen op. De afwezigheid van de hertog dwingt Eliza tot een moeilijke keuze.

'Father Brown' maakt deze maand zijn comeback met seizoen twaalf, waarbij Mark Williams opnieuw in de huid van de geliefde speurende pastoor kruipt. In dit seizoen keren er vertrouwde gezichten terug, maakt Kembleford zich op voor een huwelijk, en zijn er tal van charmante mysteries die kijkers geboeid zullen houden.

De intrigerende misdaadreeks 'The Chelsea Detective' keert terug met een derde seizoen. Inspecteur Max Arnold (Adrian Scarborough – 'Killing Eve', 'The King’s Speech') en zijn collega Layla Walsh (Vanessa Emme – 'Dublin Murders', 'Three Families') duiken opnieuw in de duistere kant van Chelsea. Intussen proberen Max en zijn ex-vrouw Astrid hun relatie nieuw leven in te blazen.

Ook 'Silent Witness', een publieksfavoriet dat meermaals werd bekroond, verschijnt terug op BBC First. Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox) en Jack Hodgson (David Caves) onderzoeken een verontrustende zaak. Twee nieuwe teamleden zorgen meteen voor een frisse wind.

En ook 'The Weakest Link' is terug! Presentator Romesh Ranganathan leidt het vierde seizoen van deze iconische quiz. Bekende gezichten nemen het tegen elkaar op om niet als ‘zwakste schakel’ te eindigen en om geld op te halen voor het goede doel.

'Miss Scarlet' seizoen 5 gaat in première op dinsdag 6 mei om 21.00 uur op BBC First

In het vijfde seizoen van 'Miss Scarlet' bloeit Eliza’s detectivebureau en zit haar professionele leven in de lift. Toch komen er in deze reeks ook diepere kwesties naar boven die Eliza moet aangaan. De hertog zit al maanden in New York en wanneer Eliza hoort dat hij niet terugkomt naar Londen, staat ze voor een moeilijke keuze.

Het seizoen trapt af met een opvallende zaak: Scotland Yard schakelt Eliza in om een verdwenen Lord op te sporen, die verdacht wordt van de moord op zijn dienstmeid. Maar nog voor ze goed en wel kan beginnen, zet de nieuwe inspecteur Alexander Blake (Tom Durrant Pritchard – 'This Is Going To Hurt', 'The Crown') haar van de zaak. Hij werkt simpelweg niet met privédetectives. Eliza beseft al snel dat ze zich moet bewijzen – en dat haar plek binnen het korps allesbehalve vanzelfsprekend is.

'Father Brown' seizoen 12 gaat in première op donderdag 8 mei om 21.00 uur op BBC First

In seizoen twaalf van 'Father Brown' kruipt Mark Williams opnieuw in de huid van de charmante speurende priester, een klassiek personage van GK Chesterton. Ook bekende gezichten keren terug in dit nieuwe seizoen: Tom Chambers als hoofdinspecteur Sullivan, Claudie Blakley als Mrs Devine, Ruby-May Martinwood als Brenda en John Burton als inspecteur Goodfellow.

Na het aanzoek aan het einde van seizoen elf hangt er liefde in de lucht in het doorgaans rustige Kembleford. Mrs. Devine en hoofdinspecteur Sullivan maken zich op voor hun grote dag. Maar wanneer de vader van de bruidegom onverwachts opduikt en de voorbereidingen flink in de war schopt, is de vraag: halen ze het altaar wel?

'The Chelsea Detective' seizoen 3 gaat in première op maandag 26 mei om 21.00 uur op BBC First

Het spannende misdaaddrama The Chelsea Detective keert in mei terug met gloednieuwe afleveringen op BBC First.

In seizoen drie onderzoeken inspecteur Max Arnold (Adrian Scarborough – 'Killing Eve', 'The King’s Speech') en rechercheur Layla Walsh (Vanessa Emme – 'Dublin Murders', 'Three Families') opnieuw de duistere kant van Chelsea, die verstopt zit achter zijn chique façade. Max en Layla onderzoeken het lichaam van een ex-soldaat in een groentetuin, de brutale moord op een antiekhandelaar en het mysterieus overlijden van een klimaatswetenschapper in een gestolen auto.

Hoewel Max een expert is in het oplossen van misdaden, is het thuis allesbehalve gemakkelijk. Na vele ups en downs proberen Max en zijn vervreemde vrouw Astrid (Anamaria Marinca – 'Deadline') nu relatietherapie in een poging hun relatie nieuw leven in te blazen en uit te zoeken waar het misging.

'Silent Witness' seizoen 28 gaat in première op vrijdag 30 mei om 21.00 uur op BBC First

Emilia Fox ('The Pianist') en David Caves ('Jackie') keren terug als Dr. Nikki Alexander en Jack Hodgson in het 28e seizoen van 'Silent Witness'.

Het nieuwe seizoen begint met een verontrustend raadsel: het team vindt het lichaam van een bejaarde vrouw in een grot, en vraagt zich af wat iemand ertoe kan brengen zo'n kwetsbaar persoon te vermoorden. We maken ook kennis met twee nieuwe, dynamische teamleden: de nieuwe directeur van het Lyell Centre, Harriet Maven (Maggie Steed - 'Rivals'), en misdaadanalist Kit Brooks (Francesca Mills - 'Harlots').

'The Weakest Link' seizoen 4 gaat in première op zaterdag 10 mei om 18.00 uur op BBC First

De favoriete zaterdagavondquiz voor het hele gezin 'The Weakest Link' keert in mei terug naar BBC First. Romesh Ranganathan presenteert de show voor de vierde keer.

In dit seizoen nemen opnieuw heel wat bekende gezichten het tegen elkaar op in een van de meest iconische quizzen ter wereld. De celebrities proberen samen een mooi geldbedrag bij elkaar te spelen voor het goede doel, terwijl ze ondertussen proberen te voorkomen dat ze zelf als ‘zwakste schakel’ worden weggestemd en de beruchte walk of shame moeten maken. Uiteindelijk zal slechts één speler de titel The Strongest Link behalen en het prijzengeld voor het goede doel winnen.

Dit seizoen bevat een aantal speciale themashows, waaronder afleveringen met 'Strictly Come Dancing', comedians, Gladiators en duo’s.

In mei kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Call the Midwife', seizoen 14 elke zondag om 21.00 uur tot 25 mei

'The Weakest Link', seizoen 3 elke vrijdag en zaterdag om 18.00 uur tot 9 mei

'Beyond Paradise', seizoen 3 elke maandag om 21.00 uur tot 19 mei

'Darby & Joan', seizoen 2 elke vrijdag om 21.00 uur tot 23 mei

'Murdoch Mysteries', seizoen 17 elke weekdag om 20.00 uur tot 2 juni

'Unforgotten', seizoen 6 elke donderdag om 21.00 uur tot 1 mei