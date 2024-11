Space Babe en Scooter maken van The Big Bang één groot feest in 'The Masked Singer'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Terwijl Vlaanderen nog aan het bekomen is van een dubbele ontmaskering en van Wout Van Aert in een superhelden eekhoornpak, is het vanavond eindelijk zover: The Big Bang van 'The Masked Singer'!

In deze grote samensmelting komen Feniks, Giraf, Labradoodle, Medusa, Poppemie, Space Babe & Scooter, Zebra en Zeeduivel voor het eerst bij elkaar in één show. Dat belooft dus één groot feest te worden. Dat feest wordt stevig op gang getrokken door Giraf en ook Space Babe & Scooter zingen en dansen erop los met Rasputin van Boney M. Ra-Ra-Raad mee wie Space Babe & Scooter écht zijn!



'The Masked Singer', vrijdag 1 november om 20.40 uur bij VTM.