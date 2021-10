Snelheidsduivel vliegt tegen de lamp in 'Alloo bij de Verkeerspolitie'

Donderdag 21 oktober volgt Luk Alloo de verkeerspolitie van zones Gent en Sint-Niklaas op de lokale wegen. Tijdens een controleactie 'snelheid met interceptie' lopen enkele chauffeurs tegen de lamp.

Politieagent Chris is kordaat: 'Ze geven hier serieus gas. 1 op 5 chauffeurs rijdt hier te snel. Maar de snelheidsduivels worden door onze motoragenten onverbiddelijk langs de kant gezet.' De chauffeur van een BMW wordt tegengehouden: hij reed 129 kilometer per uur daar waar 90 is toegestaan. Het wordt zijn allereerste boete en die is niet min: hij mag 179 euro ophoesten. Een andere automobilist reed 132 kilometer per uur en moet ter plaatse 197 euro betalen. 'Ik was verstrooid', geeft de chauffeur toe. 'Ik wilde een tweedehands radiator kopen in Brussel en moest snel in de winkel zijn. Het wordt dus een dure radiator...'

Verder krijgt Luk Alloo te maken met een chauffeur die positief blaast en zijn rijbewijs moet inleveren. In Sint-Denijs-Westrem vliegt een grote vrachtwagen uit de bocht en blijft gekanteld liggen op de R4. Het duurt 6 uur alvorens de binnenring opnieuw vrijgemaakt is. Een andere truckchauffeur vergat zijn lading af te dekken. De boete bedraagt 350 euro. 'Ik ben het vergeten', zegt chauffeur Dimitri. 'Ik zal niet liegen: ik was te laks. Verdorie, ik heb alle afleveringen van 'Alloo en de Politie' gezien en nu overkomt mij dit. Ik heb nog nooit zo'n zware boete gehad!', klinkt het sip.

