'Sneeuwwitje' uit 1937 en 'Beauty & The Beast' bij VTM

You are never too old for Disney! Disneyfans schrijven zondag 29 december best in hun agenda want VTM brengt die dag heel wat Disneymagie naar het scherm.

Zo kunnen kijkers om 17.10 uur genieten van de tekenfilm waar het allemaal mee begon: 'Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen'. De baanbrekende film ging in première in december 1937 en was de allereerste tekenfilm ooit die langer dan een uur duurde. Wist je trouwens dat de prins welgeteld twee minuten voorkomt in de hele film en dat sneeuwwitje in de film slechts 14 jaar is?

Kom erbij met Belle en het Beest in real-life

Naast een originele tekenfilm uit 1937 is er die dag om 19.55 uur ook een Disneyklassieker te zien die in een nieuw jasje werd gestoken: 'Beauty & The Beast'. In de remake van 2017 kruipen Emma Watson en Dan Stevens in de huid van de overbekende Disney-personages Belle en het Beest. Regisseur Bill Condon heeft gekozen om trouw te blijven aan de tekenfilm, al voerde hij enkele interessante aanpassingen door.

Disneymarathon op 29 december

De Disneydag bij VTM begint in de namiddag om 15.45 uur met 'De Drie Musketiers', een animatiefilm met Mickey Mouse, Donald Duck en Goofy in de hoofdrollen. In de spannende film voor het hele gezin dromen de drie vrienden ervan om musketier te worden. Om de avond af te sluiten is er om 22.20 uur 'Sister act II: Back in the Habit'. Zangeres Deloris, vertolkt door actrice Whoopi Goldberg, meldt zich opnieuw aan als non in het klooster als ze hoort dat de enige school in de achterstandswijk mogelijk moet sluiten.