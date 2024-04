Smelten de duo's weg in lava of bereiken ze droombestemming in 'Code van Coppens'?

In een nieuwe aflevering van 'Code van Coppens' ontvangen de broers Coppens twee bekende duo's in hun unieke reisbureau Mathi's Travel Agency. Moeder en zoon, Tine Embrechts en OSKI, zijn samen met wetenschappers Henk Rijckaert en Jeroen Baert, de gelukkigen die voor het eerst hun reis mogen laten samenstellen door het gloednieuwe reisagentschap.

Tijdens een avontuur doorspekt met illusie en mentalisme denken de duo’s dat ze de touwtjes in handen hebben, maar niets is minder waar… De reizigers gaan dapper de strijd aan tot ze opeens oog in oog komen te staan met enkele spinnen, slangen en schorpioenen. 'Blijven ademen, mommy is here', moedigt Tine Embrechts haar zoon aan. 'Mannen mogen huilen, maar nu moeten mannen even flink zijn.' Bereiken de toeristen alsnog hun absolute droombestemming of smelten ze weg in de lava van de aardkorst? Én bovenal: wat is echt en wat is dat niet?

'Code van Coppens', woensdag 3 april om 20.40 uur bij VTM.