Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Herfstomelet met aardpeer, boschampignons en witloof

Een dikke omelet vol met herfstgroenten en een salade met witloof, veldsla, appel en een lichte mosterddressing.

Dinsdag: Gebakken appel met broodpudding en meringue

Een ovendessert met gebakken appelen, broodpudding van rozijnenbrood en gebrande meringue. Woensdag: Runderschenkels in rode wijn met puree van savooikool

Een stoofpot van runderschenkels, gegaard in rode wijn, bruine fond en zwarte peper, en een stevige stoemp van savooikool met graanmosterd. Donderdag: Salade van gegrilde schartong en radicchio met gebakken krieltjes

Een maaltijdsalade met gegrilde schartong, radicchio en gebakken krieltjes, en een dressing op basis van look en ansjovis. Vrijdag: Moussaka

Griekse Dagelijkse kost met gebakken plakjes aubergine en aardappel, tomatensaus met lamsgehakt en kaassaus met schapenkaas. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!