Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén - © VRT 2022

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gyoza van rode kool

Krokant gebakken deegkussentjes met een vulling van rode kool. Deze dumplings zijn lekker oosters en megasimpel om zelf te maken. Gewoon doen dus!



Dinsdag: Chili con carne van het zenuwstuk met cornbread

Dit is chili con carne 2.0. Wanneer je werkt met dit stukje rundvlees kies je voor pure ambacht en topkwaliteit, en dat proef je natuurlijk in het eindresultaat!



Woensdag: Zooi van knolselder, witbier, heek en mosselen

Een fluweel zacht soepje met knolselder en witbier met garnituur van groenten, aardappelen en mosselen. Een prachtig stukje gebakken vis maakt het feest compleet. Dat is wat er vandaag speelt in 'Dagelijkse Kost'!



Donderdag: geen uitzending - WK voetbal



Vrijdag: Appelcrumble cheesecake

Deze supermakkelijke cheesecake met appelmoes en crumble ziet er niet alleen fantastisch uit, ook de smaak is ronduit verbluffend. Let maar eens op, dit lust werkelijk iedereen!

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.