Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Bonensoep met tomaat, chorizo, groene kool en lookbroodjes

Deze zuiderse maaltijdsoep met chorizo, boontjes in tomatensaus en groene kool is een waar feestmaal. Als kroon op het werk maakt Jeroen lookbroodjes met gekonfijte knoflook.

Dinsdag: Kippendijen in madeirasaus

Vandaag gaat Jeroen aan de slag met het lekkerste stukje van de kip: het vlees van de bouten. Hij bereidt het kippenvlees in een fluweelzachte tomatensaus met champignons, veel kruiden en een scheutje madeira. Wat kroketten of denappeltjes erbij en je zit op rozen voor het avondeten. Woensdag: Tulbandcake met noten, abrikozen en chocoladeganache

De ideale cake voor bij de koffieklets vind je bij 'Dagelijkse kost'. Een prima vier vierdencake met noten en abrikozen, ondergedompeld in een laagje chocoladeganache. Donderdag: Chop choy met spiering en noedels

Een snel eenpansgerecht waar je veel oosterse smaken in zal terugvinden. Chop choy betekent letterlijk 'gemengde groenten', dus je kan er alle kanten mee uit. Met de malse stukjes gebakken varkensvlees en de overvloed aan groenten heb je in geen tijd een evenwichtige maaltijd op tafel staan. Vrijdag: Verse cannelloni met spinazie, ricotta en tomatensaus

Vandaag haalt Jeroen een gouwe ouwe van stal. Verse cannelloni gevuld met ricotta, parmezaan en spinazie, een stevige tomatensaus en een beetje kaassaus, en dat allemaal gegratineerd in de oven. Een heerlijke klassieker voor jong en oud! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.