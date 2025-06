Slecht nieuws voor Tom en Erika in 'Blind Gekocht'

Het 'Blind Gekocht'-team staat voor een aartsmoeilijke opdracht: met een budget van €390.000 zoeken ze een rolstoelvriendelijke woning rondom Brugge voor Tom en Erika.

Vanwege Erika’s zeldzame spierziekte moet het huis aan specifieke aanpassingen voldoen. Hoewel Daan en Sophie al talloze huizen hebben bezocht, is het hen nog niet gelukt om de geschikte woning te vinden. En met dat nieuws klopt het trio aan bij het Brugse koppel. 'Ik ben hier eigenlijk om te zeggen dat we slecht nieuws hebben. We hebben nog niks gevonden', opent Jani het gesprek.

'We hebben echt heel veel huizen bezocht', gaat Sophie verder. 'Het is vooral de combinatie van het gelijkvloers wonen en de vrij dure regio.' En ook Daan heeft er weinig hoop in: 'Als we kijken naar de klassieke huizen met de optie om later de beneden uit te breiden met een slaapkamer en badkamer, kost het al snel €50.000 of €60.000 extra.' Daarom smeken Daan en Sophie om toegiften, zoals het uitbreiden van de zoekregio of het verhogen van het budget. Alleen zo kunnen ze de zoektocht herstarten en alsnog een geschikte woning vinden voor Tom en Erika.

Voor Lore en Armand is het dan weer een spannende dag, want zij krijgen de sleutel van hun nieuw huis. Door vertraging op de werf heeft Lore iets langer moeten wachten, waardoor ze nu extra benieuwd is naar haar nieuwe stekje. Dorien heeft alles uit de kast gehaald om het huis om te toveren tot een gezellige thuis voor Lore en Armand. ​

'Blind Gekocht', maandag 9 juni vanaf 21.15 uur op Play4 en GoPlay.