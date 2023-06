Slagen Julie Vermeire en Andy Peelman erin popster Harry Styles te ontmoeten?

Kan Julie Vermeire haar grote droom waarmaken? In een nieuwe aflevering van 'Make it Happen', exclusief op VTM GO, wordt ze samen met Andy Peelman uitgedaagd om binnen de 24 uur in contact te komen met Harry Styles.