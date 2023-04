Slaat de vonk over op romantisch weekend in 'Boer zkt Vrouw'?

Zondag hangt er romantiek en spanning in de lucht in 'Boer zkt Vrouw'. Zowel positieve als negatieve, want terwijl Jef en Bente niet van mekaar af kunnen blijven, zit er bij Kevin en Jana helaas een haar in de boter.