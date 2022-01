Sergio Herman en Ella Leyers leren elkaar kennen in Zweeds Lapland

In 'Sergio Over De Grens' leren Sergio Herman en actrice Ella Leyers elkaar, de wondermooie natuur en de unieke culinaire hoogstandjes van Zweeds Lapland kennen. Het land staat bekend om haar intense smaaksensaties als witvis, rendiervlees en verschillende soorten bessen.

De trip wordt meteen stevig op gang getrokken wanneer Sergio en Ella de beruchte stinkende, gefermenteerde haring, beter bekend als Surströmming, gaan proeven op de manier zoals de echte Zweden dat doen. Terwijl Sergio kotsneigingen krijgt bij het openen van het blikje vis, snapt Ella het probleem niet: 'Je bent een softie, Herman', lacht Ella. 'Ik vind het echt lekker!' Meteen heeft de chef het grootste respect voor de dappere actrice.

Sergio en Ella komen ogen tekort wanneer ze de uitgestrekte bossen en rivieren van Lapland ontdekken en hun tent opslaan in de wijde natuur. Doorheen de reis wordt er heel wat afgelachen maar tijdens het sobere diner aan het water krijgt Sergio ook een andere kant van Ella te zien wanneer ze openhartig vertelt over haar liefdesleven: 'Misschien ben ik te veel bezig met iemand te zoeken die alles is. Mijn vriendinnen zeggen dat ook: wat jij wil is buitenaards. Ik wil eigenlijk iemand die op dezelfde manier naar mij kijkt als mijn moeder en mijn vader dat naar elkaar doen. Een relatie is zoals het spelletje Mario Bros. Je krijgt drie levens, maar die zijn ook nodig voor als het moeilijk wordt.'

Al heel zijn leven lang wil Sergio de befaamde ‘gele bosbramen’ or 'cloudberries' proeven, die alleen maar in het Hoge Noorden groeien. Dat is hem nog nooit gelukt, tot nu. In het dorpje Jokkmokk neemt lokale inwoonster Eva het duo mee naar een geheime locatie waar de besjes groeien. 'Dit zijn de besjes waar ik dus al een jaar op zit te wachten, eindelijk is het zover. Ik vind het super lekker, dit smaakt naar pure confituur', klinkt Sergio enthousiast. Al is Ella het daar niet mee eens: 'Ik vind de zoektocht naar de bessen wel leuk maar dat je niet aan je vrienden mag vertellen waar je ze kan plukken, snap ik niet. Ze smaken naar vis', lacht Ella. Smaken verschillen duidelijk.

'Sergio Over De Grens', dinsdag 1 februari om 20.35 uur op VTM.