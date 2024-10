Sabotage en chaos in het team van Ingeborg in 'De Verraders'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Zondagavond wacht de kandidaten in 'De Verraders' een nieuwe missie. Ze worden verdeeld in drie teams en moeten tijdens een museumbezoek elk de tien verschillen in een ruimte ontdekken.

Voor de winnaars staat er veel op het spel: ze kunnen een sleutel voor de wapenkamer veroveren. Roman, die Isabelle verdenkt als verrader en met haar in hetzelfde team zit, wil voorkomen dat zij het schild in handen krijgt en deze informatie in haar voordeel kan gebruiken. Maar dankzij de extra chaos die Ingeborg veroorzaakt, hoeft Roman zelf nauwelijks iets te saboteren… 'Onze groep was een zooitje ongeregeld. Het was een blender waar het deksel niet op stond en hup, heel de keuken onder', lacht Roman. Wie wint de missie en mag naar de wapenkamer?



'De Verraders', zondag 6 oktober om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.