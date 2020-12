Ruth Beeckmans wordt klankman Pascal in 'RIP 2020'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In de derde aflevering van 'RIP 2020' gaan Guga Bal, Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans en Jonas Van Geel opnieuw op zoek naar de onderwerpen, personen, gebeurtenissen en TV-programma's die ons wl hebben doen lachen in dit rampjaar.

Een rampjaar was het onder andere voor Tom Waes, die zijn rondreis door Japan moest afbreken toen de hele wereld plots in lockdown ging. De Vlaamse avonturier bleef echter niet bij de pakken zitten en begon vol goede moed aan 'Reizen Waes: Vlaanderen'. RIP 2020 biedt u nu al een exclusief voorsmaakje van de avonturen van Tom (Guga) en klankman Pascal (Ruth) dicht bij huis.

Voor Albert (Jonas) en Paola (Ruth) was het dan weer een onvergetelijk jaar om een andere reden. 'RIP 2020' maakt een reconstructie van de grote en door de rechtbank opgelegde verzoening met verloren dochter Delphine Boël (Nathalie).

Maar het was niet al kommer en kwel, want voor de jongens en meisjes van de Ketnet-reeks '#LikeMe' was het een boerenjaar. Muzikale spin-offs met Regi Penxten, talrijke prijzen én nu ook een persiflage waarin Vince (Guga), Camille (Nathalie) en Caro (Ruth) eindelijk in opstand komen tegen het bewind van directeur Wolfs (Jonas).

'RIP 2020' blikt ook vooruit naar de eerste volledig Jodenvrije editie van de Aalsterse carnavalsstoet in 2021.

Voor muziek zorgen de jongens van Bazart. Mathieu Terryn (Jonas), Oliver Symons (Guga) en Simon Nuytten (Nathalie) schreven een getormenteerde ode aan de staycation met hun instant hit 'België'.

'RIP 2020', woensdag 9 december om 20.35 uur op VTM.