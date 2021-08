Ruiltocht, opgeblazen redder en stevige flaters in nieuwe week 'Het Rad'

Van maandag 9 tot en met donderdag 12 augustus staat er weer een nieuwe week van 'Het Rad' klaar op Play4. Peter Van de Veire krijgt daarin versterking van Viktor Verhulst, Margriet Hermans, Joni Ceusters en Jaap Reesema als Letterzetters.

Maandag 9 augustus

Een bijzondere start van de 'Rad'-week met veel schoon volk. Viktor Verhulst komt er zijn nieuwe programma 'Viktors Grote Ruiltocht' voorstellen. Hij zit namelijk met een ei en wil dat ruilen in het programma. En dat is meteen ook de start van zijn ruiltocht ten voordele van dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust. Bachelor Fabrizio zit in de surprisebox en kandidaat Reno uit Sijsele is de neef van wielrenner Guido Reybrouck die in jaren '60 furore maakte in de Tour en La Vuelta. Andere kandidaten zijn: Amber uit Houthulst en Yentl uit Budingen.

Dinsdag 10 augustus

Margriet Hermans is de Letterzetter van dienst en zorgt meteen voor de nodige hilariteit: Margriet was eerst naar een studio van een andere televisiezender gereden en besefte pas tijdens de opnames dat 'Het Rad' op Play4 wordt uitgezonden. Daarnaast heeft ze ook een straf verhaal bij met als thema 'levend begraven'. Kandidaten zijn: Joachim uit Antwerpen, Mark uit Stekene en Charlotte uit Heusden.

Woensdag 11 augustus

Deze aflevering van 'Het Rad' zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Niet alleen omdat Joni Ceusters van 'De Redders' zijn donkere geheim uit de doeken doet en zichzelf 'opblaast' op het einde, maar vooral omdat kandidate Axelle zorgt voor dé flater van de reeks. De andere kandidaten zijn Laurens uit Erpe-Mere en Sonja uit Oudenaarde. Naast Joni zitten ook collega-Redders Julie Vermeire en Laurins Dursin in het programma.

Donderdag 12 augustus

Zanger Jaap Reesema aka Jake Reese doet het deze keer zonder Regi, Pommelien of OT en staat op het podium als Letterzetter. Kandidaten Elfi uit Overijse, Thibault en Bé Meulders uit Booischot zorgen voor de juiste sfeer en spanning om het weekend in te gaan. Bé is trouwens vernoemd naar Bé De Meyer, één van de originele bordjesdraaisters van 'Het Rad' in de jaren '90.

'Het Rad', van maandag tot donderdag om 21.15 uur op Play4.