Rudi Vranckx in Afghanistan: Geen land voor vrouwen?

Geen internationale reportage of Nomade-documentaire deze keer in 'Vranckx', maar een extra-lange reportage die Rudi Vranckx zelf maakte over de situatie van vrouwen in het Afghanistan na de machtsovername door de taliban.

Vier maanden zwaaien de taliban er ondertussen opnieuw de plak. Rudi Vranckx was de voorbije twintig jaar ettelijke keren in Afghanistan en wilde te weten komen in welke mate het leven er veranderd is en vooral hoe het met de vrouwenrechten gesteld is. Om daar achter te komen keerde hij terug naar Afghanistan.

In Kaboel lijkt alles rustig en proper. 'Alles is ogenschijnlijk peis en vree onder de nieuwe taliban. Maar als mensen je aanspreken, wordt duidelijk dat de werkelijkheid anders is', zegt Vranckx. In een speeltuintje wordt hij discreet aangesproken door een man. 'Het leven is hier verschrikkelijk. Maar in een gevangenis kan het ook veilig zijn.'

Mevrouw Zarmena is een vrouwelijke rechter. Zij moet onderduiken uit vrees voor de wraak van mannen die ze ooit veroordeeld heeft en die nu zijn vrijgelaten en de taliban steunen. Na een lange zoektocht kon de ploeg haar tenslotte clandestien spreken.

Heel veel tienermeisjes kunnen niet meer naar school sinds de taliban aan de macht zijn. Vranckx zocht en vond meisjes van een schooltje dat hij twee jaar geleden al eens bezocht. Ze hadden toen allemaal plannen voor de toekomst. Elham laat haar droom niet varen: 'Ik wil dokter worden. Zo kan ik mijn land helpen en mijn vader trots maken. Ik ben nu aan het studeren voor mijn ingangsexamen voor de universiteit, maar ik heb geen idee of de universiteit wel zal opengaan voor meisjes.'

Wie weg kan, vertrekt. Dokter Roshanak Wardak bleef: 'Ik smeek elke Afghaanse vrouw om terug te komen. Het was goed in Afghanistan. Weggaan wanneer het slecht gaat? Dat is niet eerlijk. Elk land wordt heropgebouwd door z’n eigen mensen.'

Rudi Vranckx trok ook naar Ieper om de stem te horen van de vrouwen die er wel voor kozen om te vluchten voor de taliban.

