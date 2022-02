Rouwverwerking staat centraal in 'Niets Gaat Over'

Foto: Eén - © VRT 2022

Rouwverwerking begint pas als de officile plichtplegingen achter de rug zijn. In deze aflevering praten drie ouders over de liefde voor hun kind, en de zoektocht om hun leven op een andere, meer zinvolle manier in te vullen.

Sommigen maakten radicale keuzes, bij anderen wordt het verdriet en het gemis met de jaren alleen maar zwaarder.

'Niets Gaat Over', woensdag 23 februari om 20.35 uur op Eén.