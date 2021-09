Rode Duivels van toen blikken in 'Duivelsweg' terug op Mundial '82

In de tweede aflevering van 'Duivelsweg' kijken drie Rode Duivels terug op de Mundial van '82 in Spanje. Het begint goed voor de Rode Duivels met een ongelooflijke stunt.

'Daar is ‘em, daar is ‘em', roept Rik De Saedeleer al wanneer Erwin Vandenbergh in de openingsmatch tegen regerend wereldkampioen Argentinië een typische voorzet van Vercauteren aanneemt en de enige treffer binnen schiet. Euforische taferelen na afloop, maar helaas kan de ploeg het hoge niveau in de volgende wedstrijden niet meer evenaren.

'Na Argentinië is de boel compleet los gegaan. Het leek daar wel een vakantiehotel.' De spelersbus van Duivelsweg pikt drie spelers op die erbij waren in Spanje: Theo Custers, Maurice De Schrijver en Luc Millecamps. Om de straffe verhalen en stoten van toen nog eens te herbeleven en hun waarheid van het toernooi te vertellen.

De eerste die wordt opgehaald door de bus van Eric Goens is Theo Custers. Zijn selectie in 1982 was eerder een verrassing. Sinds het EK van ‘80 was hij bij de nationale ploeg wat uit beeld verdwenen. De toenmalige doelman van Espanyol Barcelona zat in de eerste ronde op de bank. De match tegen Polen in de tweede ronde werd voor Custers een nachtmerrie die nog heel lang is blijven nazinderen. Hij heeft de beelden nooit meer teruggezien, tot vandaag: 'Het is de doodsteek geweest in mijn carrière, waarom moet ik die terugzien?'

Maurice De Schrijver van KSC Lokeren kreeg zijn oproeping ook op het laatste moment. De openingsmatch in Camp Nou voor 100.000 toeschouwers als vervanger van de geschorste Walter Meeuws was pas zijn tweede interland. Meteen een hoogtepunt dat kon tellen. Minder leuk voor hem en zijn vrouw waren de insinuaties in de krant over nachtelijke braspartijen in de lokale discoteca. De Duivels, een vriendenbende, beslissen dan maar tot een persboycot van 1 dag...

En ook nadien is de ellende niet over, want de Duivels krijgen het nog aan de stok met de fiscus en nauwelijks zes maanden na het WK loopt De Schrijver een open beenbreuk op en zit zijn korte internationale carrière er al op.

Luc Millecamps van SV Waregem was een vaste waarde en vertrouweling van trainer Guy Thys. Luc liet zich op het veld gelden als beenharde verdediger: 'Het is beter dat je niemand kent bij je tegenstanders; anders verdedig je veel voorzichtiger…' De ambiancemaker rookte graag zijn sigaretje voor de opwarming. Een must destijds: 'Ik wist in die tijd elk toilet in elk stadion zijn…' En ook na de wedstrijd was Luc er graag bij wanneer er iets gedronken werd.

De drie heren zorgen voor leuke en geanimeerde gesprekken tijdens de aflevering. Het is duidelijk dat zij zich geamuseerd hebben bij de nationale ploeg. Of ze beter gekund hadden? 'Ach, misschien wel, maar het zat nu eenmaal niet in onze genen om te leven als paters…'

