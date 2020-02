'Richard Hammond's BIG' nieuw op Discovery

Discovery pakt het groter aan dan ooit. Met de nieuwe spectaculaire serie BIG gaat niemand minder dan Richard Hammond op zoek naar de grootste machines en bouwwerken ter wereld Ė onder meer in Rotterdam.

Denk aan de langste treintunnel, de hoogste toren, de grootste autofabriek en het grootste vrachtvliegtuig. Richard neemt een kijkje achter de schermen om de techniek van deze mega-constructies te achterhalen. Hoe ga je als engineer te werk als je zulke grote projecten moet voltooien? Waar begin je? Met welke natuurkrachten moet je rekening houden? En hoe breng je het allemaal op zijn plaats?

Toch is dit geen doorsnee techniekprogramma. Wie Richard kent, weet dat hij de wetenschap het liefst wil doorgronden door het zelf te ervaren. Dus bestuurt en beklimt hij de grote monsters om eigenhandig hun geheimen te ontdekken. Zo neemt hij in aflevering vier plaats in Rotterdam in een van de kranen die de containers laden en lossen van het grootse containerschip ter wereld: de Marie Maersk (capaciteit: 18.000 zeecontainers!).

Ook voert hij per aflevering een serie waanzinnige experimenten uit die laten zien dat het vooral de kleine zaken zijn die het grote mogelijk maken. The bigger the better! Dat geldt zeker voor deze nieuwe grootse serie.

'Richard Hammond’s BIG', dinsdag 11 februari om 20.30 uur op Discovery.