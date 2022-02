Riadh Bari probeert dealers 'Stukken van Mensen' te verleiden met tekening van Tim Burton

Vier nieuwe verkopers zetten alles op alles in de vierde aflevering van 'Stukken van Mensen'. Onder hen ook VRT-journalist Riadh Bari. Hij heeft een persoonlijke schets mee uit het privéschetsboek van de Amerikaanse filmregisseur Tim Burton.

Reportages maken, deadlines halen, goed en slecht nieuws brengen, Riadh doet het allemaal. Maar is hij ook een goede onderhandelaar? Hij weet alleszins hoe hij de dealers kan bespelen met zijn charmes...

Joris is een grote fan van het programma en houdt erg veel van kunst. Enkele maanden geleden kocht hij een uniek werk van kunstschilder Bram Bogart en hij hoopt nu van de dealers te horen dat dit een goede investering was.

Danny is leraar en muziekliefhebber en kon een heel speciale LP voor een heel zacht prijsje kopen: het eerste album dat The Beatles uitbrachten in Amerika. De originele coverfoto van de hoes zit echter verborgen en werd overplakt, want het originele exemplaar zorgde voor heel wat commotie.

Arnaud vertrekt binnenkort voor lange tijd op reis en hoopt een mooi reisbudget over te houden aan de verkoop van zijn Rodica Lounge Chair van Mario Brunu.

'Stukken van Mensen', dinsdag 1 maart om 21.30 uur op Play4.