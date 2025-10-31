Reünie van 'De Mediamadammen' in 'Kijken en Kijken Kijken'

In de tweede aflevering van 'Kijken en Kijken Kijken' kruipen we opnieuw mee in de zetel bij bekende gezichten om samen terug te blikken op de meest iconische televisie­momenten van de voorbije 30 jaar bij Play.

In deze aflevering houden we het niet helemaal proper met Sloeber in De Hondenfluisteraar. Walter Grootaers gooit zijn kandidaten letterlijk het decor in en Véronique De Kock maakt eindelijk komaf met de hardnekkige fake news-verhalen over haar borsten.

'De Mediamadammen' kijken bovendien in een oude spiegel naar hun meest opmerkelijke fragmenten, waaronder een memorabele moment waarop Deborah de motor gaat poetsen van Herman Brusselmans.

'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 1 november om 20.00 uur op Play.