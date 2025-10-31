Reünie van 'De Mediamadammen' in 'Kijken en Kijken Kijken'

Jan Van Looveren zoekt mensen die willen leren racen
vrijdag 31 oktober 2025
Foto: Play - © Play Media 2025

In de tweede aflevering van 'Kijken en Kijken Kijken' kruipen we opnieuw mee in de zetel bij bekende gezichten om samen terug te blikken op de meest iconische televisie­momenten van de voorbije 30 jaar bij Play.

In deze aflevering houden we het niet helemaal proper met Sloeber in De Hondenfluisteraar. Walter Grootaers gooit zijn kandidaten letterlijk het decor in en Véronique De Kock maakt eindelijk komaf met de hardnekkige fake news-verhalen over haar borsten.


'De Mediamadammen' kijken bovendien in een oude spiegel naar hun meest opmerkelijke fragmenten, waaronder een memorabele moment waarop Deborah de motor gaat poetsen van Herman Brusselmans.

'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 1 november om 20.00 uur op Play.


In Kijken en Kijken Kijken kruipen de kijkers mee in de zetel bij BV's voor een avond gevuld met de meest opmerkelijke televisiefragmenten uit de 30 jaar oude contentdoos van VT4, VIER en Play4.

Persbericht Play
