'Reizen Waes: Wereldsteden' houdt halt in Sao Paulo

Foto: Eén - © VRT 2022

So Paulo hoort zonder twijfel thuis in het rijtje van Toms wereldsteden. Met meer dan 24 miljoen inwoners is So Paulo is niet alleen de grootste stad van Brazili, maar ook van het hele Zuid-Amerikaanse continent.

De megastad São Paulo draagt de toepasselijke bijnaam ‘selva de pedra’ of ‘de betonnen jungle’. Maar samen met zijn Braziliaanse reisgezel en tolk Tomaz ontdekt Tom dat ook in het betonnen São Paulo heel wat te beleven valt…

'Reizen Waes: Wereldsteden', maandag 7 november om 20.40 uur op Eén.