'Reizen Waes: Nederland' trekt naar het Hoge Noorden

Deze week trekt Tom richting het Hoge Noorden en doorkruist hij Friesland en Groningen. Voor hij zijn reis door Friesland start, volgt hij eerst mee Friese les met de leerlingen van groep 8 in de plaatselijke basisschool in IJlst. Meester Johannes geeft er Tom een onvergetelijk Fries taalbad.

Tweelingbroers Harmen en Sytsze Brouwer leren Tom op hun beurt de knepen van het skûtjesilen. En Johan de Haan vertelt Tom open hoe het leven als miljonair voelt.

In de provincie Groningen ontdekt Tom de stad Groningen met de botsauto, speelt hij mee met de fietsfanfare en gaat hij ’s nachts wadlopen. En dat is niet alles. Hij helpt er met een zijwaartse tewaterlating en legt zijn oor te luister bij de inwoners van ’t Zandt, het epicentrum van de gasboringen in het noorden.

'Reizen Waes: Nederland', maandag 20 december om 20.40 uur op Eén.