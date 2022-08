Regi schakelt versnelling hoger in zoektocht naar zijn nieuwe ster

Regi schakelt een versnelling hoger in zijn zoektocht naar d stem van zijn nieuwe hitsingle. In een nieuwe aflevering van 'Regi Academy' roept hij een extra grote lading kandidaten op de auditievloer.

Zit zijn éne ruwe diamant hier tussen verstopt? De kandidaten weten Regi, Kathleen, Lester en Jaap in ieder geval te verbazen en diep te raken. Meer dan eens krijgt de jury 'kiekenvel' én gaan alle vier de handen de lucht in. Voor andere kandidaten liggen de lat en de noten dan weer iets te hoog…

De kandidaten verrassen niet alleen met hun stem, maar ook met hun verhalen. Zo ontdekte Wouter nog maar recent zijn eigen zangtalent en zong hij nog nooit in het openbaar, ruilt stoere motorchick Lisa haar crossmotor in voor de microfoon en hebben Lotte en Kathleen Aerts iets bijzonder gemeen. Maar passen de kandidaten ook bij Regi en in de Regi Family? Daar probeert Q-dj Emma Salden, sidekick van Regi en zijn undercover eyes and ears in de kandidatenvilla, achter te komen. Heeft zij sappige roddels over de kandidaten?

Wie overtuigt Regi en zijn team en zet een stap dichterbij de live finale van 'Regi Academy' in het Sportpaleis? Deze kandidaten willen dé nieuwe ster van Regi worden en wagen hun kans:

Paak (21, Tervuren) - You Have A Heart van Regi en Olivia

Jana (18, Brussel) - Lost Without You van Regi en Pauline

Neslin (21, Niel Bij As) - Miracle van Milk Inc.

Wouter (29, Wetteren) - Ordinary van Regi en Milo Meskens

Lotte (18, Lierde) - Lost Without You van Regi en Pauline

Iliana (18, Lommel) - Zwaartekracht van Regi en Emma Heesters

Lisa (22, Lissewege) - Duizend Sterren van Regi en Pauline

Jessica (24, Gijzegem) - Run van Mik Inc.

Diana (18, Roosendaal) - Should Have Been There van Regi

'Regi Academy', donderdag 1 september om 20.35 uur bij VTM 2.