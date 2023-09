Reese Witherspoon & Kerry Washington zetten jouw woensdagavond in vuur en vlam met 'Little Fires Everywhere'

Deze Amerikaanse topreeks vertelt het verhaal van een alleenstaande moeder, Mia Warren, die met haar tienerdochter naar de buitenwijken van Ohio verhuist.

Daar ontmoeten ze Elena Richardson met haar schijnbaar perfect gezinnetje. Terwijl Mia een vrijgevochten kunstenares is met een mysterieus verleden, houdt Elena zich net heel fel aan de regels. De twee families komen tegenover elkaar te staan waardoor verborgen geheimen steeds meer aan het licht komen.

De serie wordt vertolkt door een sensationele cast met onder andere Reese Witherspoon (Elena Richardson) en Kerry Washington (Mia Warren), die eveneens de serie geproduceerd hebben, maar ook Joshua Jackson (Bill Richardson), Gavin Lewis (Moody Richardson) en Lexi Underwood (Pearl Warren) spelen er de pannen van het dak. De dramareeks is gebaseerd op de gelijknamige bestseller uit 2017 en heeft al heel wat Emmynominaties in de wacht gesleept: van onder meer ‘Outstanding Limited Series’ en ‘Outstanding Directing For A Limited Series’ tot ‘Outstanding Lead Actress In A Limited Series’ voor de acteerprestatie van Kerry Washington. ​

'Little Fires Everywhere', vanaf woensdag 6 september elke week te zien als dubbelaflevering op Play5.