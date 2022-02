Radio-dj's Anke Buckinx, Sofie Engelen en Maarten Vancoillie knikkeren erop los in 'Marble Mania'

527.000 kijkers (live+uitgesteld+online) volgden vorige week de zenuwslopende aflevering van 'Marble Mania' met de chefs Dominique Persoone, Marcelo Ballardin en Roger van Damme.

In de derde aflevering nemen radio-dj's Anke Buckinx, Sofie Engelen en Maarten Vancoillie het tegen elkaar op. Host Kürt Rogiers leidt het spectaculaire spel in goede banen terwijl Kamal Kharmach dienst doet als commentator. Schuilt er in Qmusic-dj Maarten een heus knikkertalent? Kan Joe-dj Anke haar zenuwen de baas blijven? En bezit Willy-stem Sofie even veel pit op de banen als in de radiostudio? Anke alvast wel. Uit het niets komt haar hand tevoorschijn om de knikker van Maarten een halt toe te roepen. Ongezien bij 'Marble Mania'! 'Ik eis een sanctie!', roept Maarten uit. Komt ze er met een lichte straf van af of wordt ze gediskwalificeerd?

De supercoole muziek-geluksbaan doet het hart van Sofie sneller slaan: 'Ik wou vroeger eigenlijk oorlogsjournalist of rockster worden. Het is iets tussenin geworden.' Waarop ze bij een potje curlen Maarten vakkundig afdroogt met haar werpkunsten. Ook Anke scoort keer op keer: 'De sjoelbak van mijn tante Rita en nonkel Lode kwam goed van pas!' Op de adembenemende Efteling-geluksbaan sjezen de knikkers langs Langnek en kabouters. De spanning tussen de radio-dj’s loopt hoog op naarmate het spel vordert. Wanneer Kürt polst of de radio-dj’s elkaar als concurrenten zien, antwoordt Maarten: 'Wel, dat is het voordeel van werken bij Qmusic. Aan het einde van het spel ben ik nog altijd marktleider!'

Welke knikkers finishen als eerste op de spectaculaire banen? Wordt het team rood aka team Anke? Of gaat team geel aka team Sofie aan de haal met de overwinning? Verslaat team blauw aka team Maarten zijn collega’s?

'Marble Mania', zaterdag 26 februari om 20.20 uur bij VTM en ook op VTM GO.