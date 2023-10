Quality time op Camp Grinsby: Staf en Mathias gaan zeilen

Op Camp Grinsby verwelkomen Staf en zijn gezin heel wat special guests deze week. Zo beleeft een jeugdkamp er de tijd van hun leven en wordt via Make-A-Wish de unieke droom van Miro werkelijkheid.

Daarnaast krijgt de glampingdroom van Staf en Monique steeds meer vorm. Om de tenten officieel in te wijden, daagt Staf enkele ‘bekende glampers’ als Kürt Rogiers en Dina Tersago uit met een speciale ‘Surströmming-challenge’... En er wacht nog meer hoog bezoek op de camping, want ook broer Mathias komt een weekje logeren met zijn kinderen. Hij en Staf maken tijd voor een ‘broer Coppens-momentje’ op het water. 'Ik vind het super tof dat je hier bent. Anders zien wij elkaar alleen maar als we werken. Het runnen van een camping is wel heftig, dat had ik misschien een beetje onderschat', geeft Staf openhartig toe.

'Camping Coppens: Home Sweden Home', dinsdag 17 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.