Prof. van Renterghem over erectieproblemen in 'Topdokters'

Per jaar worden er in BelgiŽ gemiddeld 250 erectieprotheses geplaatst, waarvan de helft door prof. Dr. van Renterghem. In deze aflevering zijn we getuige van een bijzondere operatie waarbij zo een erectieprothese wordt geplaatst.

Prof. van Renterghem: 'Vroeger toonde ik die prothese aan de patiënt, maar nu doe ik dat niet meer. Als ze dat kunstmatige plastieken ding zien, dan staat dat op hun netvlies gebrand. En dan krijgen ze een andere beleving van hun penis.'

In de zevende aflevering van 'Topdokters' staat Prof. van Renterghem centraal, diensthoofd urologie in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Professor van Renterghem woonde als kleine jongen achter een dierenarts, een plek waar hij in het weekend af en toe mocht meehelpen. Hij geraakt er gefascineerd door geneeskunde. Naast algemene urologie legt professor van Renterghem zich toe op prothesechirurgie en behandelt hij patiënten met blaasproblemen en erectiestoornissen.

Prof. van Renterghem: 'Bij mannen van boven de 40 jaar oud, heeft ongeveer 50 procent erectieproblemen.'

Bij Prof. Menovsky in het UZA komt een man langs met een hersentumor die mogelijks uitgezaaid is. En in Inkendaal zien we Dr. Peeters aan het werk met een patiënte die herstellende is nadat een zware tak op haar hoofd is terechtgekomen.

'Topdokters', elke maandag om 20.35 uur op Play4 en Goplay.be.