Première van veelgeprezen reeks 'All Creatures Great and Small' op BBC First

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux, brengt in april de langverwachte remake van de klassieke Britse show, 'All Creatures Great and Small', voor het eerst naar het scherm.

Gebaseerd op het bestseller boek van dierenarts James Herriot, biedt 'All Creatures Great and Small' de kijker veel gelach en hartverwarmende, maar soms ook gevaarlijke scenario’s. De dierenartsassistent James Herriot (Nicholas Ralph; 'The Devil's Light', 'The Wife') jaagt in de serie zijn droom na en verhuist naar Yorkshire om met een chaotische veearts te gaan samenwerken. Al snel ontdekt hij dat het behandelen van dieren net zo belangrijk is als het behandelen van hun baasjes – en het volk van the Dales blijken niet de gemakkelijkste te zijn om tevreden te stellen. Wanneer hij op de plaatselijke schoonheid Helen Alderson (Rachel Shenton; 'The Silent Child', 'The Oscars') botst, heeft hij toch zijn reden gevonden om in Dales te blijven. All Creatures Great and Small is een remake van de serie die in de jaren 70 een gigantisch succes was in meerdere landen waaronder ook België en Nederland.

Broadchurch is een even succesvolle serie die al in meer dan 135 landen werd vertoond en in Groot-Brittannië telkens zo’n 10 miljoen kijkers haalde. Nadat Detective Inspector Alec Hardy (David Tennant; 'Doctor Who', 'Jessica Jones)' en Detective Sergeant Ellie Miller (de met een BAFTA bekroonde Olivia Colman; 'The Favourite', 'The Lobster') in het eerste seizoen de moord op de 11-jarige Danny Latimer onderzochten, gaat in de tweede reeks het proces van start, maar inspecteur Alec Hardy rust niet op zijn lauweren. Hij betrekt zijn intussen verhuisde partner Ellie Miller bij een oude, onopgeloste zaak.

'Peaky Blinders' keert ook terug op BBC First met het tweede seizoen. De hitserie die kijkers mee terugneemt naar de roaring twenties in Birmingham, gunt ook nu weer een kijk in de malafide praktijken van de familie Shelby. Thomas Shelby (Cillian Murphy; 'Inception', 'Dunkirk)' heeft grootse plannen en wil zijn imperium uitbreiden. Hij waagt zich op glad ijs en heeft het op paardenrenbanen in het het zuiden van het land gemunt.

Detective Chief Inspector Cassie Stuart en Detective Inspector Sunny Khan keren ook terug op BBC First in het vierde seizoen van Unforgotten. De voor een BAFTA genomineerde acteurs Nicola Walker ('Last Tango in Halifax', 'The Split') en Sanjeev Bhaskar ('Yesterday', 'Goodness Gracious Me') proberen de geheimen achter een moord op te lossen. Geen evidente klus, want het lichaam van de vermiste Matthew Walsh bleef misschien wel 30 jaar bewaard in een diepvries. De jacht naar sporen is geopend.

'Silent Witness' hoeven we al niet meer voor te stellen. In het tiende seizoen laat forensisch patholoog Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox; 'Merlin', 'The Pianist') zich opnieuw leiden door haar gevoel voor rechtvaardigheid. Ze begint met het ophelderen van de moord op vier anonieme illegale immigranten die in de Theems teruggevonden werden.

'All Creatures Great and Small' is te zien op BBC First vanaf 13 april 2021 om 21.00 uur

James Herriot (Nicholas Ralph; 'The Devil's Light', 'The Wife') leidt in het midden van de vorige eeuw een avontuurlijk leven in het prachtige landelijke Yorkshire als de assistent van de eccentrieke en chaotische dierenarts Siegfried Farnon (Samuel West; 'Notting Hill', 'Darkest Hour'). Om zijn droom na te jagen en te vluchten voor een job in de dokken, verhuisde hij van Glasgow naar Yorkshire om er een nieuw leven op te starten en dat levert interessante verhalen op wanneer hij niet alleen kennismaakt met de dieren uit de streek, maar ook met hun baasjes.

De beginnende assistent neemt zijn intrek in Skeldale House waar Mrs. Hall (Anna Madeley; 'In Bruges', 'Utopia') de plak zwaait. De huishoudster cijfert zich helemaal weg om de drie mannen die met haar onder het dak wonen op hun wenken te bedienen. Ze overgiet haar dagtaken met een flinke geut cynische humor. De derde mannelijke inwoner is de charismatische broer van Herriot's baas, Tristan Farnon (Callum Woodhouse; 'The Durrells', 'Cold Feet'). Tristan en James schieten goed met mekaar op en worden vrienden die er geregeld samen op uit trekken.

Herriot ontdekt al snel de charmes van de prachtige Yorkshire Dales en haar veeleisende boeren in combinatie met de vreemde bokkensprongen van zijn baas Siegfried. Van zodra hij de erg zelfstandige boerendochter Helen Alderson (Rachel Shenton; 'The Silent Child', The Oscars') leert kennen, raakt Herriot helemaal verknocht en geniet hij met volle teugen van het leven. Hij ontdekt dat de baasjes vaak nog onvoorspelbaarder zijn dan de dieren die hij moet verzorgen. Dame Diana Rigg ('Game of Thrones', 'The Avengers') speelt een opmerkelijke rol als Mrs Pumphrey, het baasje van de Pekinees Tricki Woo. Matthew Lewis (Harry Potter) kruipt in de huid van Hugh Hulton, de rijke landeigenaar waarmee James voor de aandacht van Helen knokt.

'Broadchurch' seizoen 2 is te zien op BBC First vanaf 11 april 2021 om 21.00 uur

De moord op de 11-jarige Danny Latimer liet het kuststadje 'Broadchurch 'in het eerste seizoen van de reeks op zijn grondvesten daveren. Het onderzoek dat Detective Inspector Alec Hardy (David Tennant; 'Doctor Who', 'Jessica Jones') en Detective Sergeant Ellie Miller (de met een BAFTA bekroonde Olivia Colman; 'The Favourite', 'The Lobster') voerden, leidde naar meerdere verdachten uit het stadje en uiteindelijk was het Joe, de partner van detective Ellie Miller, de schuldige, wat voor nog meer controverse zorgde.

In het tweede seizoen gaat het proces van start en ook dat leidt naar nieuwe spraakmakende onthullingen. Plots komen er opnieuw een reeks geheimen aan het licht waar niemand in Broadchurch ook maar enigszins rekening mee had gehouden. Nieuwe personages duiken op, zo maken Charlotte Rampling (genomineerd voor een Emmy; 'Never Let Me Go', 'Melancholia'), Marianne Jean-Baptiste (genomineerd voor een Oscar, Golden Globe en BAFTA; 'Without a Trace', 'Secrets & Lies'), James D’Arcy ('Atlas', 'Hitchcock', 'Jupiter Ascending') en Phoebe Waller-Bridge ('Bad Education', 'Blandings, Glue') hun opwachting in de straffe cast.

Inspecteur Alec Hardy krijgt met hartproblemen te maken en leidt voortaan nieuwe politiemensen. Om een oude zaak opnieuw te onderzoeken, roept hij de hulp van Rechercheur Miller in – zij was intussen na de ontknoping in seizoen 1 verhuisd.

'Peaky Blinders' seizoen 2 trapt af op BBC First op 28 april om 22.00 uur

Nadat Thomas Shelby (Cillian Murphy; 'Inception', 'Dunkirk') en zijn geweldadige familie in het eerste seizoen Birmingham naar hun hand wisten te zetten, zoeken ze het nu buiten de stad. In de roaring twenties waarin de adel zich moeiteloos mengt met de welgestelde gangsters om samen te klinken bij wat jazz muziek, slaat de familie Shelby opnieuw genadeloos toe.

Thomas Shelby zet zijn zinnen op Londense paardenrenbanen en hun gokcircuit. Dat leidt tot meedogenloze clashes met andere bendes waarbij de Shelby’s alle zeilen moeten bijzetten om te overleven. Gelukkig heeft Tommy het allemaal stevig in handen. Zijn ambitie neemt nog grotere vormen aan dan zijn lef en alleen zo weet hij zich staande te houden in de Britse onderwereld van het begin van de twintigste eeuw.

De indrukwekkende cast met Cillian Murphy, Sam Neill ('Jurassic Park', 'Hunt for the Wilderpeople'), Helen McCrory ('Harry Potter and the Deathly Hallows', 'The Queen'), Paul Anderson ('Sherlock Holmes'; 'A Game of Shadows', 'The Revenant', 'Legend'), Joe Cole ('A Prayer Before Dawn', 'Black Mirror') en Ned Dennehy ('Good Omens', 'Tyrannosaur') krijgt het gezelschap van BAFTA award-winnaar Tom Hardy ('The Dark Knight Rises', 'Inception'), Noah Taylor ('Game of Thrones', 'Charlie & the Chocolate Factory') en Charlotte Riley ('Edge of Tomorrow', 'Wuthering Heights').

'Unforgotten' seizoen 4 start op 12 april om 21.00 uur op BBC First

De voor een BAFTA genomineerde acteurs Nicola Walker ('Last Tango in Halifax', 'The Split') en Sanjeev Bhaskar ('Yesterday', 'Goodness Gracious Me') storten zich voor de vierde keer in hun rol als Detective Chief Inspector Cassie Stuart en Detective Inspector Sunny Khan.

In het langverwachte vierde seizoen ontmantelen ze gedurende zes afleveringen opnieuw een emotioneel zwaar beladen, koelbloedige moord. De reeks begint met de ontdekking van een lichaam op een schroothoop waarvan het team denkt dat het tot 30 jaar lang in een diepvries bewaard is. De unieke tattoo van een Londense voetbalclub leidt hen naar het identificeren van het slachtoffer. Het blijkt om Matthew Walsh te gaan die als twintiger verdween in 1990.

De eigenaar van de diepvriezer blijkt overleden, maar Cassie en Sunny ontdekken dat er op de avond van de verdwijning een veroordeling is voor dronken rijden en in het voertuig dat door de politie aan de kant gezet werd, zaten vier personen. Van daaruit gaat het spannende onderzoek verder en volgen de twists mekaar op. Naast de hoofdrolspelers, maken ook onder meer Sheila Hancock ('New Tricks', 'Delicious'), Susan Lynch ('Killing Eve', 'Apple Tree Yard'), PhaldutSharma ('Hanna', 'EastEnders'), Liz White ('Life On Mars', 'Ackley Bridge'), Andy Nyman ('Wanderlust', 'Peaky Blinders'), Clare Calbraith ('Baptiste', 'Little Boy Blue') en Lucy Speed ('Marcella', 'National Treasure') deel uit van de cast.

BBC First zendt 'Silent Witness' seizoen 10 uit vanaf 17 april om 21.00 uur

Het misdaaddrama 'Silent Witness' is al jarenlang een succes op BBC First. In het tiende seizoen onderzoeken forensisch patholoog Dr. Nikki Alexander (Emilia Fox; 'Merlin', 'The Pianist'), patholoog-anatoom Prof. Leo Dalton (William Gaminara; 'Attachments', 'The Law') en hun collega Dr. Harry Cunningham (Tom Ward; 'The Frankenstein Chronicles') opnieuw huiveringwekkende moorden in hun mortuarium. Gedreven door hun honger naar de waarheid en hun wetenschappelijke expertise, ontrafelen ze een reeks mysterieuze en verdachte sterfgevallen. Nikki gaat daarin erg ver en ze beperkt haar onderzoek niet louter tot het lab. Haar rechtlijnige en soms gevaarlijke koers, brengt haar regelmatig in de problemen. Haar oog voor detail maakt vaak het verschil en brengt onverwacht nieuw bewijsmateriaal aan het licht. Dat leidt wel eens tot conflicten met de politie-inspecteurs waar ze mee moet samenwerken.

Dit seizoen begint met de vondst van vier lichamen van illegale immigranten die het slachtoffer werden van mensenhandelaren. Geleidelijk aan leggen Nikki, Harry en Leo de verhalen bloot die de anonieme slachtoffers meenamen in hun dood. Ook het lichaam van een oudere vrouw belandt op hun tafel en zij lijkt te zijn aangevallen door een indringer, maar het team komt tot een verrassende andere vaststelling. Harry krijgt met een persoonlijk onderzoek te maken als zijn ex-vriendin Penny Harris om het leven komt bij een verdacht auto-ongeval.

In april kan je de volgende series nog verder blijven bekijken op BBC First:

'Jonathan Creek' S1, elke donderdag om 21.00 uur tot 8 april.

'Silent Witness' S8, elke zaterdag om 21.00 uur tot 10 april.

'Peaky Blinders' S1, elke woensdag om 22.00 uur tot 21 april.