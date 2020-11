Politie waarschuwt voor datingfraude in 'FAROEK'

Foto: VTM © DPG Media 2020

Gewiekste oplichters die met een vals profiel via sociale media toenadering zoeken. Het is een gekende tactiek, maar toch vallen er elke dag opnieuw slachtoffers van datingfraude. De politie waarschuwt hiervoor in het opsporingsprogramma 'FAROEK'.

Het begint allemaal heel onschuldig: je leert online iemand kennen en bouwt een relatie op. Na enkele weken zit je geliefde in de problemen en heeft hij of zij dringend geld nodig. Maar als je betaalt, ben je gegarandeerd je centen kwijt.

'Dag liefste Line, hoe gaat het? Zachte kussen, Franck die aan je denkt.' Line, een weduwe van 68 jaar, toont aan Faroek Özgünes één van de honderden berichten die ze kreeg van Franck Lemaire, een charmante man die ze online leerde kennen. 'Die belde alle dagen en soms stuurde hij een selfie', zegt ze. 'Ik had daar wel gevoelens voor kunnen hebben. Het idee is verleidelijk: we gaan samen iets opbouwen. Stilaan ga je daar vertrouwen in krijgen.'

De selfies die 'Franck' stuurde zijn in werkelijkheid foto's van een Amerikaanse man die niets met de zaak te maken heeft. 'Het heeft ook mijn leven helemaal overhoop gehaald', vertelt hij via Skype aan Faroek Özgünes. Zijn foto’s worden al jaren door oplichters misbruikt. 'Ik krijg elke dag berichten van slachtoffers, soms zeggen ze heel gemene dingen. En ik heb niets gedaan!'

De daders zijn intussen amper op te sporen, ze zitten meestal verspreid in het buitenland. 'De gouden raad is en blijft, geef nooit geld aan iemand die je niet kent', zegt Sarah Frederickx van de federale politie. 'We zien vaak dat mensen duizenden euro's overmaken en dat geld zien ze helaas niet meer terug.'

'FAROEK', dinsdag 24 november om 21.45 uur bij VTM.