Politie-inspecteur Luc blikt terug op spectaculaire achtervolging in 'Alloo en tot Ziens'

Nu donderdag 10 maart om 21.35 uur gaat Luk Alloo in een nieuwe aflevering van 'Alloo en tot Ziens' op bezoek bij enkele spraakmakende figuren uit zijn voorbije reeksen.

Politie-inspecteur Luc blikt terug op de spectaculaire achtervolging van 4 jaar geleden uit 'Alloo bij de Verkeerspolitie'. Een gestolen Nederlandse Jaguar reed toen aan een enorme snelheid via de autosnelweg het centrum van Antwerpen binnen. 'We hebben de achtervolging ingezet tot we hem klem reden. De dader nam enorme risico’s en reed zelfs dranghekkens en mensen aan. Ons doel was om die man zo snel mogelijk te neutraliseren. Achteraf bleek dat de dader al 39 verkeersovertredingen en 9 correctionele veroordelingen op zijn kerfstok had. Het was dus geen doetje', vertelt de inspecteur.

Patrick zat 25 jaar in de gevangenis voor moord en is nu al negen jaar op vrije voeten. Luk zocht hem thuis op om te zien hoe het nu met hem gaat. Roger woont nog altijd in het Schipperskwartier. De eerste keer dat Alloo hem ontmoette in 'Alloo in de Nacht' ging Roger elke avond op café, dronk hij dagelijks 15 pinten en bezocht hij een prostituee. Leeft Roger nog steeds een uitbundig leven of toch niet?

'Alloo en tot ziens', donderdag 10 maart om 21.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.