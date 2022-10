Podcast 'De Thuisploeg' met Katrien De Ruysscher

Foto: Eén - © VRT 2021

Woensdag is er een nieuwe aflevering van de podcast 'De Thuisploeg'. Daarin kruipt MNM-dj Sander Gillis elke week in de loge van een andere 'Thuis'-acteur om hem/haar te vragen hoe het is om in de grootste dagelijkse fictiereeks van ons land mee te spelen.