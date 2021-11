Play7 wordt Winter Wonderland in december

Kerst kan niet vroeg genoeg beginnen dit jaar en daarom wordt het extra gezellig op Play7. Buiten is het al koud, maar binnen is het heerlijk warm. De hele maand december kan je genieten van de meest hartverwarmende films met alleen maar blije gezichten en natuurlijk een vleugje romantiek.

Play7 gaat voor een hoop kerstfilms die je volop in de kerstsfeer brengen. Tel vanaf december af tot kerst met onder andere 'Twinkle All The Way'. Twee alleenstaande ouders dragen een steentje bij aan elkaars projecten. De een organiseert een bruiloft, de ander een VIP-kerstfeest. Terwijl ze aan het werk zijn, groeien ze dichter naar elkaar toe.

Romantiek en humor wisselen elkaar af met films als 'A Ring For Christmas', 'Forever Christmas', 'A Christmas in Royal Fashion', 'A Wedding for Christmas' en 'Write Before Christmas'. Ideaal om naar de eindejaarsfeesten toe te leven.

Vanaf 1 december een hele maand lang kerst op Play7 en GoPlay.