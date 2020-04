Piratenstreken van Staf Coppens en drie bengels in 'Dat Belooft Voor Later'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Staf Coppens heeft de zotste dingen in petto voor Linn (6 jaar, Brasschaat), Lou (6 jaar, Knokke-Heist) en Mathias (6 jaar, Antwerpen) in een nieuwe aflevering van 'Dat Belooft Voor Later'.

De drie kinderen zetten morgen, woensdag 8 april om 20.35 uur bij VTM, hun eerste stappen richting Hollywood. Staf zorgt ervoor dat ze een rol mogen spelen in een grote, nieuwe piratenfilm die later de naam 'De Piraten van Staf & De Onweerstaanbare Chocomelk' zal krijgen. Vooraleer de regisseur 'actie' kan roepen, moeten de piraatjes de rollen onderling verdelen. Wie speelt de rol met de gevaarlijke dieren, met de hoge snelheid en met de grote hoogte? En lukt het hen om Staf op tijd te bevrijden uit de handen van de gemene piraten?

'Linn, Lou en Mathias hebben bakken energie en kunnen hun handen moeilijk thuishouden. En omdat ik nu eenmaal van risico’s houd, neem ik hen mee naar de duurste studio’s van VTM, die van 'The Voice'. In deze speciale editie van het programma spelen we het spel lichtjes anders. Ik heb enkele familieleden uitgenodigd met een zeer herkenbaar talent. Benieuwd of onze kinderen hen eruit kunnen halen, verstopt tussen drie neppers', lacht Staf. Linn moet haar oma ‘moesje’ vinden, die een kalkoen zal nadoen. Lou zal dan weer goed moeten luisteren wie zijn opa ‘paps’ is, die hem zal vertellen wat ze vanavond eten. En Mathias doet beroep op 'Boom boom boom boom' van Vengaboys om te achterhalen in welke draaistoel zijn zus zit.

In zijn eigen 'Staf-Lab' test Staf de zelfbeheersing van de kinderen met een machine waar elk kind van droomt: een slijmmachine. 'De afspraak is dat ze maar één keer op de rode knop mogen drukken. Duwen ze twee keer, wat niet mag, dan zijn de gevolgen niet te overzien', vertelt Staf. Wanneer Linn, Lou en Mathias slijm nemen uit de machine, blijkt er een technisch defect te zijn waardoor er maar een beetje uitkomt. Drukken ze nog één keer extra op de knop in de hoop dat er nog meer slijm uitkomt? Ook al mocht het niet?

In de studio van 'Dat Belooft Voor Later' krijgen de drie elk een doe-opdracht, die ze met de hulp van hun ouders binnen de tijd moeten afwerken. Mathias moet een ijsje met slagroom maken, Lou moet rode lippenstift aanbrengen op iemand en Linn moet een taart aansnijden in vier gelijke stukken.

'Dat Belooft Voor Later', woensdag 8 april om 20.35 uur bij VTM.