Pijnlijke vuurdoop voor nieuwe 'Blind Gekocht'-experten: 'Dit is disgusting'

'Blind Gekocht' trapt het nieuwe seizoen af in Brussel, waar tortelduifjes Lenna en Narek op zoek zijn naar een authentiek appartement met karakter, veel lichtinval, een terras en... een goede EPC.

En dat liefst allemaal voor een budget van 420.000 euro. Wie thuis is in de Belgische hoofdstad weet dat de immomarkt er bikkelhard is. De Brusselse vuurdoop zorgt dan ook voor de nodige stress bij gloednieuwe experten Daan Alferink en Sophie Beguin. Niet onterecht, zo blijkt, want het koppel is niet opgezet met hun nieuwe appartement: 'De view is zot, maar als we dat hier zelf bezocht hadden, zou het direct een ‘nee’ zijn. Dit parketpatroon is disgusting.' Makelaar Sophie is er het hart van in: 'Daar kan ik echt niet bij. Ze hebben een karakterpand gevraagd…'

Bovendien valt interieurstylist Daan ook niet meteen in de smaak bij Lenna. Haar boodschap aan zijn adres is duidelijk: 'Ik ben in shock. Je hebt een mooie stijl, maar het is niet onze stijl. Dorien is gewoon copy-paste mijn Pinterest-bord. Als je je wil uitleven met kleur, doe dat dan maar met iets wat we daarna gewoon kunnen oververven en liefst niet in de keuken of de badkamer.' Ook Daan is duidelijk in shock: 'De aambeien springen in mijn reet. Dit wordt echt vreselijk.'

Jani en co starten ook hun zoektocht naar een kangoeroewoning. Laurens (30) en Fien (30) dromen ervan om samen onder één dak te wonen met Eddy (78) en Tilly (78), de grootouders van Laurens. Samen met hun twee dochtertjes zijn het geen twee, geen vier, maar wel zes handen op één buik. Wanneer Laurens' grootvader te horen kreeg dat hij prostaatkanker heeft, was het een trigger om zoveel mogelijk tijd te spenderen met elkaar. En ook de twee dochtertjes van Laurens en Fien staan te popelen om zich nóg meer te laten verwennen door oma Tilly en opa Eddy.

'Blind Gekocht', maandag 21 april om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.