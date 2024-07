Pickx+ heeft dit voor jou klaar in augustus

De baseline die Pickx+ uitdraagt, is geen lege belofte. Met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows, houdt Pickx+ ook ook deze zomer de kijkers op het puntje van hun stoel.

'Vlaanderen Muziekland'

Maaseik: Woensdag 31 juli 2024, 21u00

Bilzen: Woensdag 7 augustus 2024, 21u00

Nieuwpoort: Woensdag 14 augustus 2024, 21u00

Malle: Woensdag 21 augustus 2024, 21u00

Geraardsbergen: Woensdag 28 augustus 2024, 21u00

Diest: Woensdag 9 september 2024, 21u00

De kracht van 'Vlaanderen Muziekland' is ongetwijfeld het ’naar de mensen toekomen’. De rondreizende muziekkaravaan houdt ook in de zomer van 2024 halt op 8 verschillende toplocaties verspreid over gans Vlaanderen. In tegenstelling tot de andere TV-muziekshows, doet de productie van 'Vlaanderen Muziekland' een fysieke tour doorheen het Vlaamse landschap. Dat is in deze grootorde uniek. Ook op het scherm wordt die lijn en strategie doorgetrokken. Naast Pickx+ zenden ook alle deelnemende regionale TV-zenders wekelijks uit. Het populaire muziekprogramma komt dus letterlijk en figuurlijk 'naar je toe', tot in de woonkamer. Op woensdag 17 juli 2024 om 21u00 is de eerste aflevering, Vlaanderen Muziekland Dendermonde, te zien op Pickx+.

'Onder Vuur' S02

Donderdag 1 augustus 2024, 00.00 uur

'Onder Vuur' is een spannende Vlaamse VRT-dramareeks over een groep brandweermannen en -vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kazerne in Oostende. De serie volgt de persoonlijke en professionele levens van de brandweerlieden terwijl ze geconfronteerd worden met gevaarlijke reddingsoperaties, interne conflicten en de druk van bezuinigingen die de sluiting van hun kazerne dreigen te veroorzaken.

Met een sterke cast, bestaande uit o.a. Louis Talpe en Lien De Graeve, en realistische verhaallijnen biedt 'Onder Vuur' een meeslepend en authentiek beeld van het leven in een brandweerkazerne, waarbij zowel de heldendaden als de dagelijkse worstelingen van de brandweerlieden centraal staan.

Antwerp Pride TV powered by Proximus

Zaterdag 10 augustus 2024, 13.45 - 16.30 uur

Op zaterdag 10 augustus gaat Pickx+ opnieuw keihard voor een primeur én unicum in België. Voor de allereerste keer is er een pride te volgen vanuit de Vlaamse woonkamer, een eer die Proximus maar al te graag op zich neemt. Het gaat dan ook niet zomaar over eender welke pride, maar wel over dé Pride Parade van de Antwerp Pride. Het kleurrijke evenement verenigt jaarlijks duizenden enthousiaste en liefdevolle gelijkgezinden. Allemaal met maar één boodschap: Love is Love.

'Tribal' S01

Dinsdag 13 augustus 2024, 22.30 uur

Het Federale Justitie- departement probeert zijn politieke imago te redden door te doen alsof ze inclusief en samenwerkend zijn. Maar ondertussen nemen ze eigenlijk de controle over van de Tribal Police Force, die verantwoordelijk is voor de vier Indiaanse reservaten rondom de stad.

Interim Tribal Chief Samantha Woodburn (Jessica Matte) probeert de politieke bureaucratie te slim af te zijn, maar moet zich bewijzen binnen de Metro Police, die gedomineerd wordt door oude, witte mannen. In deze onbekende wereld navigeert ze door politiek en procedures terwijl het ook nog eens botst met haar nieuwe partner, Chuck 'Buke' Bukansky (Brian Markinson). Hij is een ervaren maar verbitterde detective van de Metro Police.

'TRIBAL' onderzoekt misdaadverhalen van de Eerste Natie, gebaseerd op echte wereldgevallen zoals verkeerde identiteit, pijpleidingcontroverses, gerechtigheid in genezingshutten, sociale diensten, tabakshandel en vermiste inheemse volkeren.