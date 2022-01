Philippe Geubels ontfermt zich in 'Taboe' over senioren

Philippe Geubels zoekt in deze aflevering een antwoord op de vraag hoe het is om oud te worden en te zijn. Door de hoge leeftijd van een aantal van zijn zeven gasten ruilt hij voor een keer zijn vakantieweek in de Gaumestreek in tegen een daguitstap met de bus naar Elaisa Energetic Wellness in Limburg.

Philippe wordt verder warm ontvangen bij zijn gasten thuis, om er te spreken over hoe zij omgaan met het ouder worden. Voelen ze zich überhaupt wel oud? Hoe gaan ze om met de problemen waar veel oudere mensen bang voor zijn of mee te maken krijgen: geheugenverlies, eenzaamheid, een zwakkere gezondheid? Hoe gaan ze om met afhankelijkheid? Wordt er genoeg rekening gehouden met de ouderen, zoals bijvoorbeeld in tijden van corona?

Philippe wordt geconfronteerd met heel wat levenswijsheden, en ziet hoe ouderen omgaan met het verlies van dierbaren. Vreugde, aanvaarding en verdriet zijn bij zijn oudste gasten vaak in gelijke mate aanwezig. De jongste van zijn gasten zijn strijdvaardig, en gaan in tegen het beeld van de oudere als hulpeloos en uitgerangeerd.

Speciaal voor deze aflevering voert Philippe zijn comedyshow op in een woonzorgcentrum, zodat er samen kan gelachen worden met lotgenoten over de 'gevreesde' oude dag.

De geportretteerden:

Carla (74) heeft het moeilijk met ouder worden. Niet omwille van haar leeftijd - Carla voelt zich nog jong - maar omdat ze zich niet kan identificeren met het beeld van een gepensioneerde. Carla wil zich niet neerleggen bij het idee ooit afhankelijk te worden. Ze heeft vrienden te over, en heeft veel te doen, maar de eenzaamheid is vaak aanwezig.

Magda is 79 jaar en woont sinds 2019 in een woonzorgcentrum, naar waar ze met grote tegenzin is verhuisd. Ze heeft de ziekte van Parkinson en alleen wonen was geen optie meer. Haar leven wijdde ze aan pastoraal werk: tussen de mensen zijn en op zoek gaan naar hoe ze 'mens' kon worden. Hoewel de onaangename kanten van het ouder worden haar zwaar vallen, helpt Magda’s filosofische blik op het leven haar om haar ouderdom te aanvaarden.

Louis is 94 jaar en woont alleen in een serviceflat in de Kempische dennenbossen. Elke ochtend kijkt hij vanuit zijn raam naar het blok aan de overkant, waar zijn vrouw woont en wordt verzorgd voor haar dementie. Hij heeft een gelukkig leven achter de rug, maar zijn vrouw zien ziek worden heeft hem veel pijn gedaan.

Mevrouw Goossens (94) en mevrouw Goor (101) wonen samen in een woonzorgcentrum. Ze verhuisden enkele jaren geleden vanuit hun appartement, waar ze meer dan dertig jaar samenwoonden. Ze ontmoetten elkaar als opvoedsters in een centrum voor kinderen met opvoedingsproblemen, raakten nooit getrouwd, en besloten als vrienden te gaan samenwonen. Ze vormen een onafscheidelijk duo dat al jaren op elkaars gezelschap en vriendschap steunt. Mevrouw Goossens praat, mevrouw Goor controleert of het juist is en geeft - indien nodig - commentaar. De vrouwen leven graag, gelukkig en niet eenzaam. Ze zijn dankbaar voor elke dag die komt.

Micky (89) woont in een serviceflat. Ze is gezond en actief en denkt nog elke dag aan haar man, die lang geleden overleed. Ze ziet steeds meer mensen om zich heen wegvallen, maar zij gaat moedig door. Micky gelooft in God en naastenliefde en leeft voor anderen. Ze gaat vaak langs bij haar zus en diens man met dementie. Haar vier kinderen zijn haar grote geluk en ze droomt ervan nog eens op reis te kunnen gaan.

Marcel (97) is de buurman van Louis in de serviceflats in de Kempische bossen. Zijn vrouw is vorig jaar overleden. Hij is eenzaam, maar dankbaar. Naar eigen zeggen is hij klaar om te sterven, maar hij heeft geen haast. Marcel vult zijn dagen met het kraken van noten en het kijken naar de koolmezen en de woelmuizen buiten. Hij is grootvader van een grootvader: onlangs werd zijn eerste achterachterkleinkind geboren.

'Taboe', zondag 9 januari om 20.05 uur op Eén.