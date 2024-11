Paul De Grande onder de indruk van eigen Jommeke-personage: 'Iedereen zal me herkennen!'

In 'Stukken Van Dealers' krijgen we een unieke inkijk in de bijzondere levens van de 'Stukken Van Mensen'-experten. In aflevering 1 wordt Paul uitgenodigd op de uitgeverij van Jommeke, want in het negende seizoen van 'Stukken Van Mensen' slaagde hij erin om een opmerkelijke deal te maken.

Toen hij onderhandelde over een originele cover van een Jommeke-album, kreeg hij plots het aanbod van Dieter Steenhaut, de huidige tekenaar van Jommeke, om voor 200 euro extra als nevenpersonage op te duiken in één van de strips. De Grande twijfelde geen moment en schudde de hand. Nu mag Paul als allereerste zijn pagina komen bekijken in de uitgeverij.

In de strip is Paul geen antiquair, maar wel een meester en Paul is enorm onder de indruk. 'Iedereen zal me herkennen. Jullie zullen verschillende delen moeten uitgeven hoor', lacht de Brugse antiquair. Op de vraag of hij tevreden is, krijgt Dieter Steenhaut een gniffelende 'ja' als antwoord. 'Fier is misschien niet het juiste woord, maar het is toch leuk als zoiets gebeurt. Andere mensen gaan mij kunnen zien in een stripverhaal van Jommeke, ja misschien is fier tóch thet juiste woord dan', aldus een trotse Paul.

Yves Chung deed een unieke vondst waar Gert Verhulst al jaren van droomde. Gert zelf is alvast fan als hij het object in handen krijgt, maar nu is de vraag of ook Ellen er blij mee zal zijn. Sofie steekt de handen uit de mouwen op een prestigieuze kunstbeurs in Brussel en ontvangt er verschillende bekende bezoekers: van Petra De Sutter en Frank Vandenbroucke tot Manu Van Acker en Charlotte Sieben.

'Stukken Van Dealers', dinsdag 26 november om 22.25 uur op Play4 en GoPlay.