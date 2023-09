Pat en Loredana vluchten in stijl met een exclusieve limousine in 'Het Jachtseizoen'

Laura Tesoro, Julie Van den Steen en Nora Gharib zetten zich schrap voor een nieuwe jacht. Morgen, woensdag 20 september om 20.35 uur bij VTM, moeten ze het Limburgse powerkoppel Loredana en Pat Krimson zien te klissen.

Welke sluwe trucjes schudden de twee uit hun oranje mouwen om uit de handen te blijven van de jagers? Eén ding is zeker: 2 Fabiola kent heel Vlaanderen en omgekeerd. 'Ons voordeel is dat we al in elk dorp in Vlaanderen hebben opgetreden. We hebben overal een hulpmiddel zitten', klinkt het bij de boeven.

Aan de gevangenis van Dendermonde hebben Pat en Loredana meteen een eerste lift geregeld. En dat is niet zomaar een lift, maar een grote limousine. 'Onze handlanger is Stefaan, we kennen elkaar al heel lang van in het nachtleven', klinkt het bij het koppel. 'Dit is natuurlijk een fantastische, exclusieve manier om in stijl te ontsnappen.'

Na 10 minuten kunnen ook jagers Laura, Julie en Nora vertrekken. Althans, dat denken ze… Een tweede limousine staat voor de poort geparkeerd waardoor de dames niet kunnen uitrijden. 'Ik wacht op Pat Krimson. Ik moet hem naar een luchthaven brengen', klinkt het bij de eigenaar van het luxevoertuig. Kunnen de jagers de man tijdig overtuigen om weg te rijden of moeten ze andere middelen inzetten?

'Het Jachtseizoen', woensdag 20 september om 20.35 uur bij VTM.