'Pano' woensdag over trans tieners

In de derde aflevering van het nieuwe seizoen buigt 'Pano' zich over de problematiek van tieners met gendertwijfel. Hoe kunnen zulke jongeren geholpen worden? Wat kan de wetenschap en bestaan er ook daar twijfels?

'Ik heb nooit twijfels gehad. Mijn expressie naar het vrouwelijke is er altijd geweest.' Dat zegt Nora Monsecour, danseres en trans vrouw. Zij was 11 jaar toen ze startte met puberteitsremmers. Het Kinderen- en Jongerengenderteam van het UZ Gent ziet vandaag 40 keer zoveel jongeren als 15 jaar geleden, 425 jongeren staan op de wachtlijst.

'Pano' reisde ook naar Finland, waar artsen terughoudender worden. '90 procent van de jongeren met gendertwijfel waren biologische meisjes. Bij hen zagen we autisme, depressie, angststoornissen en zelfverwonding. Het risico bestaat dat ze medische transitie zien als een oplossing voor al hun problemen', zegt kinderpsychiater Riittakerttu Kaltiala, dé Finse autoriteit in de behandeling van trans jongeren.

Is een hormonale behandeling de juiste zorg voor al die trans tieners? 'Ik heb er acht jaar over gedaan als volwassene en nog heb ik mijn twijfels', zegt trans vrouw Fran Bambust, vroeger woordvoerster van holebi- en transgenderfederatie Çavaria. 'Hoe kan je dan als kneedbare jongere weten dat dít je pad is?'

Reportage: Lauwke Vandendriessche en Cas von Winckelmann

​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano: Trans tieners', woensdag 29 maart om 21.40 uur op Eén en in de app van VRT NWS.