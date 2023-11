'Pano' woensdag over sepsis

Sepsis is een ernstige aandoening die iedereen kan krijgen, maar bijna niemand kent het. Je krijgt sepsis meestal na een infectie.

'Het is een totaal uit de hand gelopen reactie van ons lichaam op een ernstige infectie. Sepsis is een echte killer', zegt infectiologe Erika Vlieghe van het UZ Antwerpen. Pano onderzoekt hoe het zit met de aanpak van sepsis op alle niveaus van onze gezondheidszorg.

Bij Ilse werd sepsis te laat opgemerkt, haar benen moesten worden geamputeerd. 'Waarom is er niet sneller gereageerd terwijl ik alle symptomen van sepsis had?', vraagt ze zich na al die jaren nog altijd af.

Ook Nancy blijft verweesd achter. Zij verloor haar kerngezonde 17-jarige zoon Arno op enkele uren tijd. 'Sepsis is voor mij een sluipmoordenaar. We zijn gewoon in snelheid gepakt.'

Omdat snel reageren zo cruciaal is, roepen experten op voor meer bewustwording bij het grote publiek, maar ook bij artsen en verpleegkundigen.

Onze gezondheidszorg is uitmuntend. 'Maar wat sepsis betreft kan het beter', zegt ook Jan De Waele, arts op de afdeling Intensieve Zorgen in het UZ Gent.

Reportage: Peter Brems en Mieke Fauconnier

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

