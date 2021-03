'Pano' over lage grondwaterstanden en barstende huizen

Waarom droogt Vlaanderen uit? Dat is dé vraag waar 'Pano' zich morgen over buigt. Om dat uit te zoeken, trekt reporter Vincent Verelst van West-Vlaanderen tot Limburg.

Een eerste vaststelling is opmerkelijk: hoeveel Vlaamse grondwaterputten er precies zijn, weet niemand, ook de Vlaamse Milieu Maatschappij niet. Hoe kan je dan afdoende handhaven?

De grondwaterstanden hebben lang historisch laag gestaan. Maar uit onderzoek van 'Pano' blijkt dat de droogte niet de enige schuldige is in dit verhaal. Het regenwater kan niet meer infiltreren in de bodem en dat is een probleem. 'Op dit moment is 16% van Vlaanderen verhard. Dat is enorm', aldus hydroloog Patrick Willems.

Honderden huizen in Vlaanderen vertonen als gevolg van de droogte in de ondergrond scheuren en barsten. Sommige woningen staan op instorten. Sinds de hete zomers van 2017 zorgt de droogte alsmaar vaker voor deze zichtbare gevolgen. Het is een oprukkend probleem volgens expert Jan Maertens: 'Het kunnen snel duizenden gevallen per jaar worden.'

Is het beleid in Vlaanderen voldoende voorbereid om de impact op onze huizen te counteren?

