'Pano' over gebruik antipsychotica in woonzorgcentra

In ons land krijgt 1 op de 3 ouderen in een woonzorgcentrum een antipsychoticum toegediend. Dat is dubbel zoveel als bijvoorbeeld in Nederland. Al jarenlang behoren we daarmee internationaal tot de koplopers.

'Pano' onderzoekt wat deze medicatie met ouderen doet en waarom die middelen zo vaak worden voorgeschreven in onze woonzorgcentra.

'Antipsychotica zijn zware medicatie die heel wat nevenwerkingen met zich mee kunnen brengen, zoals valpartijen, hartproblemen en een verhoogd risico op beroerte en sterfte', zegt Mirko Petrovic, geriater in het UZ Gent. 'Deze medicatie dient voor de behandeling van psychoses en hallucinaties, maar wordt bij ouderen ook gebruikt wanneer ze roepen of ronddolen. Er is nochtans geen wetenschappelijk bewijs dat het hiervoor werkt.' De familie van de betrokkenen komt vaak slechts toevallig te weten dat er antipsychotica worden toegediend. Zo ook Peggy, die zich afvroeg waarom haar vader zo versuft was. 'Ik kreeg dan te horen dat iedereen dat antipsychoticum krijgt, om de zaken van het alledaagse leven te vergemakkelijken', zegt Peggy. 'Dan stel ik me de vraag: de zaken van het alledaagse leven van mijn vader of de zaken van het alledaagse leven van het personeel?' 'Pano' spreekt ook met anonieme verpleegkundigen. 'We staan met onze rug tegen de muur', vertelt Nancy. 'Als je onderbemand bent en een bewoner doet lastig, dan wordt er dikwijls naar een antipsychoticum gegrepen. Zolang er niet meer hulp komt in de zorg, zal dit alleen maar toenemen.' Ook artsen beseffen dat antipsychotica voorschrijven eerder uitzondering dan regel zou moeten zijn, maar ze zeggen dat ze niet anders kunnen. 'Ik schrijf af en toe antipsychotica voor, wetende dat het niet helemaal volgens de richtlijnen is. Maar soms is het nodig om even de druk van de ketel te halen', zegt huisarts Katrien Cordemans. Reportage: Liesbeth Indeherberge, Mieke Fauconnier en Victor Van Driessche

​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

​Met dank aan: Fien Macken, Margot Vanhaerens en Cas Von Winckelmann 'Pano' – Antipsychotica alom, woensdag 19 oktober om 21.35 uur op Eén en in de app van VRT NWS.